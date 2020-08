Oliereus BP zet mes in dividend na fors verlies

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: dividend

LONDEN (AFN) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het tweede kwartaal. Het bedrijf sneed daarom in het dividend en dat was voor het eerst sinds 2010, toen BP te kampen had met de gevolgen van een olieramp in de Golf van Mexico met platform Deepwater Horizon.

Het verlies van BP in de verslagperiode bedroeg 16,8 miljard dollar. Dat werd mede veroorzaakt door een afschrijving van haast 11 miljard dollar op de verwachte opbrengsten uit olievelden na de sterke val van de olieprijzen de afgelopen maanden. Het zogeheten onderliggende vervangingskostenverlies, een door BP gehanteerde maatstaf waar onder meer de schadevergoedingen die het bedrijf nog altijd betaalt naar aanleiding van de olieramp niet meetellen, bedroeg 6,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat nog een winst van 2,8 miljard dollar.

Waar de kelderende olieprijzen BP dwars zaten, had het ook profijt van de grote beweeglijkheid op de oliemarkt. De handelstak kon daardoor meer winst boeken. BP halveerde het dividend ten opzichte van het eerste kwartaal naar 5,25 dollar per aandeel. De Britse olie- en gasreus volgt daarmee branchegenoten als Shell, dat al in het eerste kwartaal besloot zijn dividend te verlagen.