Omzet van modemerk Hugo Boss keldert door corona

METZINGEN (AFN) - Modemerk Hugo Boss heeft in het tweede kwartaal zijn verkopen in zien storten. De omzet van het concern kelderde met bijna 60 procent tot 275 miljoen euro door de gevolgen van de coronacrisis. Daardoor werden veel filialen tijdelijk gesloten. Hugo Boss rekent wel op verbetering in de tweede helft van het jaar.

Onder de streep zette Hugo Boss een verlies in de boeken. Het negatieve resultaat kwam uit op 186 miljoen euro, tegen een winst van 52 miljoen euro een jaar eerder. Vanwege de onzekerheden rondom de coronapandemie geeft het bedrijf geen financiële verwachting voor heel 2020 af.

Overigens deed de online tak van Hugo Boss wel goede zaken. Daar groeiden de verkopen met dubbele cijfers in veel regio's.