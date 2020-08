'Licht hogere opening voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.014

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te beginnen na de flinke opmars een dag eerder. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van AEX-fonds DSM. Ook koffie- en theebedrijf JDE Peet's opende de boeken. Elders in Europa opende een stroom aan ondernemingen de boeken.

Speciaalchemieconcern DSM zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal dalen als gevolg van zwakkere prestaties bij zijn materialendivisie, die veel klanten heeft in de door de coronacrisis getroffen auto-industrie. De omzet kwam uit op ruim 2,2 miljard euro, ongeveer gelijk aan een jaar eerder.

Koffie- en theebedrijf JDE Peet's boekte in het eerste halfjaar een recordomzet met koffie voor thuisdrinkers, nu veel mensen de voorbije maanden thuiswerkten. De tak die levert aan de horeca en bedrijven had het wel een stuk zwaarder. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, dat eind mei naar de beurs in Amsterdam ging, zag bij dat laatste onderdeel sinds juni wel herstel optreden en rekent erop voor heel dit jaar een omzetgroei te kunnen behalen.

Vivoryon

Biotechnologiebedrijf Vivoryon heeft van de Amerikaanse waakhond Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring gekregen voor zijn Investigational New Drug (IND)-aanvraag inzake zijn belangrijkste kandidaatmedicijn varoglutamstat (PQ912). Door het fiat kan Vivoryon zoals gepland van start met zijn Amerikaanse fase-2-studie van varoglutamstat bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

De Europese beurzen gingen maandag stevig vooruit. De AEX-index 5 boekte een winst van 2,3 procent op 557,73 punten en de MidKap klom 1,9 procent tot 774,86 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2,7 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.664,40 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en techbeurs Nasdaq won 1,5 procent.

De euro was 1,1768 dollar waard tegen 1,1743 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 40,69 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 43,77 dollar per vat.