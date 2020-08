Tech- en exportbedrijven stuwen Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 338

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw met een stevige winst gesloten. Een verdere waardedaling van de Japanse yen hielp de belangrijke exportbedrijven vooruit. Ook de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen eveneens terrein.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,7 procent hoger de dag uit op 22.573,66 punten. De Japanse hoofdindex won een dag eerder al ruim 2 procent. Auto- en motorenfabrikant Suzuki dikte bijna 8 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten. Sectorgenoten Mazda en Mitsubishi stegen 10,6 procent en 7,2 procent. Technologieconcern Sony, die na de slotbel de cijfers bekendmaakte, kreeg er 4,5 procent bij.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,9 procent en de beurs in Shanghai won 0,1 procent. De Kospi in Seoul steeg 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 2,1 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten op 0,25 procent. Ook namen de Australische winkelverkopen in juni sterker dan verwacht toe.