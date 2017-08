Aan randstad kun je wel zien,dat dit cijfer stevig meevalt,ook de grondstofjes reageren heel positief.

Gisteren zijn we heerlijk een hele dag gaan sporen,ondertussen bezochten we 1 van de mooiste orgels van nederland,de bavo in haarlem,daar speelde een engelse toporganist een wonderschoon concert,toen ik s'avonds heel laat het beursgebeuren gade sloeg zag ik dat mijn steraandeel amg ook een topconcert had gespeeld,daar werd ik heel vrolijk van,toch geen gekke beslissing om hem eerder van de week stevig bij te kopen,vandaag leek hij de rally nog eens dunnetjes over te gaan doen,maar waarschijnlijk vertroebelen forse winstnemers de boel,dat lijkt me niet heel erg slim,want ik geloof dat deze topper door gaat stomen naar de 35€!!

Ik leek de week met een groot verlies af te moeten gaan sluiten,maar nu zorgen de sterk accellerende metalen,randstad,shell en besi er waarschijnlijk voor dat ik gerust op topsnelheid door mag rijden,want het licht staat nu helder groen.

Maandag komt drama post nl, de post verongelukt steeds meer,de pakketten compenseren,ik heb geen idee waar dit naartoe gaat,rustig heel stevig in mijn grondstofjes blijven,lijkt mij het wijste,bergen geluk toegewenst!!!