RBS praat over verhuizing naar Amsterdam

EDINBURGH (AFN/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland wil zijn Europese handelsactiviteiten na de brexit in Amsterdam vestigen. Topman Ross McEwan zei vrijdag dat RBS in gesprek is met toezichthouders over de verhuizing.

McEwan deed dat bij de bekendmaking van de cijfers van de genationaliseerde bank over het tweede kwartaal. Er werd 680 miljoen pond (752 miljoen euro) winst gemaakt. Een jaar eerder was er in het tweede kwartaal nog een verlies van 1,1 miljard pond. De omzet steeg met een derde.

RBS werd tijdens de crisis overgenomen door de Britse staat die 71 procent van de aandelen in handen heeft. De bank heeft enkele stappen gezet die de Briste overheid als eis stelde om het bedrijf weer op eigen benen te laten staan. Onder meer een schikking met de Amerikaanse justitie ontbreekt echter nog.

Amsterdam probeert al langere tijd bedrijven over te halen Londen te verruilen voor Amsterdam wanneer Groot-Brittannië na de brexit geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. Donderdag maakte het Amerikaanse handelshuis Tradeweb Markets zijn komst naar Amsterdam al bekend. De hoofdstad hoopte grotere vissen binnen te halen om zo de spilfunctie van de Londense City over te kunnen nemen. Veel bedrijven lijken echter Frankfurt te prefereren boven Amsterdam.