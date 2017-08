ING positiever over Aalberts

Gepubliceerd op | Views: 384

AMSTERDAM (AFN) - ING is positiever gestemd over industrieel toeleverancier Aalberts Industries en verhoogt het beleggingsadvies en koersdoel. ING wijst daarbij op de sterke autonome groei in de eerste helft van dit jaar, de winstmarge die een recordniveau heeft bereikt en de opgewekte verwachtingen van Aalberts voor de tweede helft van dit jaar.

Het advies gaat van hold naar buy en het koersdoel stijgt van 30,50 naar 44,25 euro. ING denkt dat Aalberts bij zijn Capital Markets Day in december onder meer zijn doelstelling voor een operationele marge zal verhogen, net als de doelstelling voor het rendement op investeringen. Ook wordt verwacht dat Aalberts met een strategie-update zal komen en zijn financiële doelstellingen voor de komende jaren zal vernieuwen.

Het aandeel Aalberts sloot donderdag op 35,68 euro.