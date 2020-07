Verhuizing hoofdkantoor Shell is 'een optie'

Shelletje had die britse gasdivisie niet moeten kopen,dat is een zeer zwaar blok aan hun been,ze moeten het salaris van topper ben van beurden tenminste halveren,want die heeft zijn handtekening onder die drama aankoop gezet en dat is niet zijn enige blunder,shell is een kei in het starten van mega dure projekten,die ze halverwege de rit met zeer hoge kosten moeten stoppen,miljarden gaan er om den haverklap verloren,het lijkt bam wel,dat is ook de reden waarom shell als enig groot fonds alleen maar achteruit boert,terwijl heineken bijv in de zelfde tijd vervierdubbeld is,shelletje; smijt een hoop van die manke toppers er uit en ga eens echt vernieuwen!!

Van de week leek ik maxje wel weer vergeleken de aex,die pluste 1,6%,maar mijn bolide racete naar +5,2%,opnieuw maakte mijn Al Snel Meer Idool zijn naam briljant waar;+6,98%,ook pharmpje kwam overtuigend uit de startblokken+6,79%,nu amerika alle gilead medicijnen heeft opgekocht en sanofi met haar reuma medicijn tegen corona chraste,gaan de kansen voor pharming heel dik omhoog,ik heb veel moed op het suksesvol inzetten van ruconest tegen corona,het medicijn werkt tegen 1 van de gevaarlijkste kanten van corona;longzwellingen,het kon wel eens dikke pret worden!!

Besi kon zelfs aperammetje niet vloeren,maar dat komt natuurlijk omdat mijn max nog een mondkapje moet dragen,dat werkt remmend,maar als die gehate dingen de vuilbak in kunnen zal het wel gaan gebeuren,mittal scoorde trouwers op nummer 1,dat gebeurd ook niet zoveel!!

Vandaag nog het 1 en ander klaarmaken voor Dalm,want je moet de metalen goed scheiden anders krijg je sloopprijs en die is niet hoog,ik heb aperammetje van de week goed geplugd,uitzonderlijk veel rvs ingeleverd;vandaar dat die het niet slecht deed!

Mijn lieve aardappelschijfjes producenten,de chipboeren zorgen er voor dat ik nu de mooiste orgels van nederland kan bespelen en beluisteren van achter de klavieren,maar nu ook via de stereo van uit de kerkruimte,magnifiek!! eens te meer om maximaal in de chippies te zitten,je kan het zo gek niet bedenken,of ze besturen letterlijk alles!!

Morgen mogen we voor het eerst weer 1x naar de kerk,ik verlang naar de heerlijke rijke WOORDbedieniing en het heerlijk omlijsten met prachtige Psalmen!!

Maandag hoop ik dat het beursje de goed begonnen 2e jaarhelft een stevig positief vervolg gaat geven!!SJALOOM!!!