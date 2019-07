Arcelor verhuist meer mensen rond dam Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 723 | Onderwerpen: Brazilië, staal

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft de veiligheidscirkel rondom een dam van een ijzerertsmijn van het staalconcern in Brazilië vergroot. Daardoor moeten in totaal zo'n dertig families extra verhuizen.

Begin februari werd een leefgemeenschap van 200 personen geëvacueerd rondom een dam bij de mijn Serra Azul in de staat Minas Gerais. Daarna is de situatie scherp in de gaten gehouden, onder meer met videocamera's, radarapparatuur, seismische monitoringssystemen en drones. Uit veiligheidsoverwegingen is het gebied dat geraakt wordt mocht de dam bezwijken, nu vergroot.

In januari bezweek nog een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale. Een enorme stroom modder en afval bedolf delen van het terrein en naburige wooncomplexen in de buurt van Brumadinho, eveneens in de staat Minas Gerais. Daarbij vielen veel doden. De Braziliaanse autoriteiten houden nu scherper toezicht op mijnbouwers.