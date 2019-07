Wall Street viert Onafhankelijkheidsdag

Gepubliceerd op | Views: 218

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York zijn donderdag gesloten wegens Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.

Woensdag ging Wall Street na een verkorte handelssessie met records de handel uit. De positieve teneur kwam mede door de verwachting voor soepeler monetair beleid van centrale banken door beoogde benoemingen bij de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB).

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,7 procent hoger op een record van 26.966,00 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2995,82 punten, eveneens de hoogste slotstand ooit. Technologiegraadmeter Nasdaq zette met een winst van 0,8 procent tot 8170,23 punten ook een record in de boeken.

De beurzen in New York gaan vrijdag weer open. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke banenrapport dat dan wordt gepubliceerd.