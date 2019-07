ABN AMRO steekt geld in maker zonne-trackers

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: banken, trackers

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO steekt via zijn Energy Transition Fund (ETF) geld in het Duitse Ideematic. Dat bedrijf ontwikkelt techniek voor zogeheten zonne-trackers. Met behulp van deze trackers kunnen zonnepanelen meebewegen met de zon en daardoor optimaal renderen.

Ideematic groeit snel en gebruikt de investering voor het verbeteren van de kapitaalpositie, productontwikkeling en voor uitbreiding van de teams in Amerika, Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hoeveel ETF uiteindelijk investeert in Ideematic is niet bekend.

ABN AMRO biedt bedrijven die actief zijn in de energietransitie via ETF de mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan te trekken en verdere groei te realiseren. Doorgaans gaat het om investeringen tussen de 10 miljoen en 25 miljoen euro.