Vraag naar vliegreizen vrijwel stabiel

GENÈVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in mei met 4,5 procent toegenomen op jaarbasis, na een herziene stijging met 4,4 procent in april. Dat meldde luchtvaartassociatie IATA.

Volgens IATA blijft de vraag daarmee solide, al ligt die wel onder het langjarige gemiddelde. "De vraag naar vliegreizen is in de afgelopen twee jaar afgezwakt. Dit ligt in lijn met de tanende wereldhandel, toenemende handelsspanningen en een afzwakkend ondernemersvertrouwen", verklaart topman Alexandre de Juniac van IATA.

De bezettingsgraad van de passagiersvliegtuigen lag in mei op gemiddeld 81,5 procent.