Arcelor weer stap dichterbij Essar-deal

DELHI (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft weer een stap gezet met de overname van de failliete branchegenoot Essar Steel. Het hof van beroep in India gaf goedkeuring voor het weer in gang zetten van het verkoopproces. Als onderdeel van die goedkeuring moet ArcelorMittal ruim 60 procent van claims van de schuldeisers van Essar van 6 miljard dollar betalen.

Het hof verwierp een verzoek van de schuldeisers om het verkoopproces van Essar aan ArcelorMittal en zijn Japanse partner Nippon Steel in zijn geheel te staken. Het hof oordeelde verder dat de schuldeisers het geld dat ArcelorMittal betaalt "proportioneel" moeten verdelen.

De crediteuren gaven aan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van het hof bij de hoogste rechter in India. Een van hen is de Britse bank Standard Chartered, die vond onvoldoende gecompenseerd te worden.

De overnamestrijd rond Essar duurt al meer dan een jaar. Door de overname van Essar zou ArcelorMittal de op drie na grootste staalproducent worden in de sterk groeiende Indiase markt.