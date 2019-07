Winkelverkopen eurozone onverwacht gedaald

De meeste winkels zijn gewoon knullig. Zijn dicht als je ze nodig hebt, hebben spullen die wel op de website staan niet in de winkel, personeel weet niet wat ze in de winkel hebben, of kan het niet schelen. Niet gek trouwens, voor minimumloon kan je geen wonderen verwachten. Er zijn goede bij, maar bij een Blokker of V&D is het geen wonder dat ze failliet gaan.