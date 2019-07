KBC verlaagt advies op Beter Bed

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Beter Bed staat voor een ingrijpende reorganisatie, waarbij het onder meer een verkoop van de Duitse dochter Matratzen Concord onderzoekt. Volgens KBC Securities zit er in potentie muziek in het aandeel, maar is het gelet op de risico's voor nu beter om een afwachtende houding aan te nemen. Om die reden verlaagde de Belgische bank het advies en het koersdoel.

KBC bestempelt Beter Bed als een ingewikkelde kwestie, waarbij een stijging van de waardering op termijn van meer dan 50 procent in een gunstig scenario zeker mogelijk is. Maar voor nu geldt dat de balans tussen risico en rendement enigszins zoek is.

Volgens KBC is 2019 overduidelijk een transitiejaar voor het bedrijf. De bank houdt rekening dat eind dit jaar Beter Bed zijn handen van de Duitse activiteiten heeft afgetrokken. Voor de overgebleven onderdelen rekenen de kenners in doorsnee op 3 procent omzetgroei volgend jaar en een winstmarge op het bedrijfsresultaat van 7,4 procent. Daarbij moet Beter Bed rekening houden met 5 miljoen euro aan exitkosten.

Al met al redenen voor KBC om het advies te verlagen van buy naar hold. Het koersdoel werd bijgesteld van 6,50 euro naar 2,50 euro. Het aandeel Beter Bed noteerde donderdag na krap een half uur handelen 9,1 procent hoger op 1,73 euro. Daarbij moet worden aangetekend dat het aandeel de laatste weken stevig aan waarde heeft ingeleverd.