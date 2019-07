'Opmerkelijke deal WDP en Barry Callebaut'

Gepubliceerd op | Views: 603

AMSTERDAM (AFN) - De deal voor WDP voor de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum voor cacaoreus Barry Callebaut is "opmerkelijk" in het Belgische logistieke klimaat, gezien de omvang van het project en complexiteit van de transactie. Dat meldde KBC Securities in een reactie.

WDP voorziet een investering van 100 miljoen euro in het project. De nieuwe thuisbasis van de grootste fabrikant van cacao- en chocoladeproducten ter wereld zal verrijzen in het Belgische Lokeren. Het gaat om een volledig energieneutrale hal van in totaal 60.000 vierkante meter. Het distributiecentrum zal fungeren als logistieke hub voor de wereldwijde distributie van alle chocolade die door Barry Callebaut wordt geproduceerd.

KBC zegt het toe te juichen dat WDP dit project heeft binnengehaald voor een wereldwijde producent. Volgens de bank is WDP financieel gezien een ideale partner om deze transactie te faciliteren en zal het duurzame gebouw bijdragen aan de kwaliteit van de portefeuille van de onderneming. Het advies voor WDP is hold, met een koersdoel van 140 euro.

Sterke marktpositie

ING denkt dat WDP de opdracht heeft gewonnen dankzij zijn sterke marktpositie in België en zijn mogelijkheden om met creatieve manieren voor bouw en financiering van de geautomatiseerde delen van het gebouw. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 137 euro voor WDP.

Het aandeel noteerde donderdagochtend omstreeks 09.50 uur 0,5 procent hoger op 155,00 euro.