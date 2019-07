'Efficiëntieslag ForFarmers al ingeprijsd'

Gepubliceerd op | Views: 528

AMSTERDAM (AFN) - Dat ForFarmers als onderdeel van een efficiëntieslag de productie van veevoer wil verplaatsen vanuit het Britse Crewe naar andere locaties in het Verenigd Koninkrijk is al ingeprijsd in de waardering van het aandeel. Dat meldde KBC Securities in een rapport over de onderneming.

Ingrepen bij ForFarmers moeten het bedrijf tegen 2021 structureel 10 miljoen euro aan besparingen opleveren ten opzichte van vorig jaar. Volgens KBC kan ForFarmers hogere kosten voor logistiek, energie en ruwe materialen niet volledig doorberekenen aan de boeren. Mede daardoor zullen de resultaten over de eerste zes maanden van het jaar tegenvallen. KBC rekent vanaf volgend jaar weer op verbetering van de resultaten.

KBC handhaafde zijn accumulate-advies met een koersdoel van 8,50 euro. Het aandeel noteerde donderdag in de openingsminuten vlak op 7,48 euro.