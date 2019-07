Auto-industrie drukt op omzet RoodMictrotec

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: autoindustrie

DEVENTER (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec blijft net als sectorgenoten kampen met de lastige marktomstandigheden op de chipmarkt. Vooral de mindere prestaties van de divisie gericht op de auto-industrie zorgden voor een omzetdaling.

De onderneming zette over de eerste zes maanden van het jaar 6,4 miljoen euro aan omzet in de boeken, 7 procent minder in vergelijking met de meetperiode een jaar eerder. Bij de automobielsector was sprake van een 17 procent lagere omzet, vooral omdat een klant een grote project kwijtraakte.

Op basis van nieuwe opdrachten en projecten in de pijplijn verwacht RoodMicrotec een aanhoudende omzet- en winstgroei over de komende jaren te rapporteren. Met een minder sterk groeiende economie en geopolitieke onzekerheid zal de omzet in 2020 naar verwachting tussen de 16 miljoen euro en de 18 miljoen euro uitkomen.