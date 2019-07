Nikkei boekt kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 266

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De handel verliep relatief rustig en de koersuitslagen bleven beperkt doordat de beurzen in New York donderdag dicht zijn vanwege Onafhankelijkheidsdag.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de plus op 21.702,45 procent. De Japanse zeetransportbedrijven zaten in de lift na een stijging van de vrachtprijzen. Mitsui OSK Lines dikte 1,7 procent aan en Kawasaki Kisen kreeg er 3,7 procent bij. Nitori Holdings steeg 4 procent. De grootste meubelketen in Japan zag de omzet in de periode van maart tot en mei met ruim 6 procent stijgen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en in Hongkong won de Hang Seng-index een fractie. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen op het handelsvlak in de gaten. Volgens Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, komen handelsgezanten van de Verenigde Staten en China op korte termijn weer bijeen. De Kospi in Seoul won 0,5 procent. In Australië sloot de All Ordinaries 0,6 procent hoger.