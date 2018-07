'Karstadt en Kaufhof eens over samenvoeging'

Gepubliceerd op | Views: 195

FRANKFURT (AFN/DPA) - De eigenaren van de grote Duitse warenhuisketens Karstadt en Kaufhof hebben een deal bereikt over een samenvoeging. Dat meldden Duitse media. De Canadese winkelketen Hudson's Bay, eigenaar van Kaufhof, en het Oostenrijkse Signa Holding dat Karstadt bezit, hebben een voorlopige overeenkomst getekend, aldus ingewijden.

In het najaar van 2017 werd bekend dat Kaufhof een bod had ontvangen van Sigma, een Oostenrijkse vastgoedinvesteerder. Met de deal zou Sigma iets meer dan de helft van het samenwerkingsverband in handen krijgen en de operationele leiding nemen. Welke gevolgen de samenvoeging voor werknemers en vestigingen zal hebben is niet duidelijk.

Galeria Kaufhof, zoals de volle naam luidt, telt bijna honderd filialen in heel Duitsland en is in België actief als warenhuisketen Inno.