'Praxair nadert Europese miljardenverkoop'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse producent van industriële gassen Praxair is dicht bij een overeenkomst met de Japanse branchegenoot Taiyo Nippon Sanso over een verkoop van 6 miljard dollar aan Europese bezittingen. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Met de verkoop zou Praxair goedkeuring van de Europese Commissie willen krijgen voor de fusie met het Duitse Linde.

Mogelijk wordt donderdag al een deal aangekondigd. Het is overigens niet zeker of die definitief doorgaat. Met de fusie van Praxair en Linde is een bedrag gemoeid van 45 miljard dollar en ontstaat 's werelds grootste leverancier van industriële gassen. Eind 2016 werden de bedrijven het eens over een samengaan, nadat eerdere onderhandelingen waren stukgelopen.

De Europese Commissie zou voor 9 augustus met een besluit willen komen. Praxair en Linde willen voor eind oktober alle goedkeuring van toezichthouders rond hebben.