Vraag naar luchtvrachtvervoer stijgt verder

GENÈVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in mei met 4,2 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat maakte luchtvaartassociatie IATA bekend. De groei was daarmee iets zwakker dan in april, toen het vrachtvervoer door de lucht met een herziene 5,2 procent toenam.

Volgens IATA steeg de vraag in Europa met 2,3 procent, terwijl in Noord-Amerika een toename van bijna 6 procent werd gemeten. In het Midden-Oosten ging de vraag met 2,4 procent omhoog en in Azië met bijna 5 procent. In Latijns-Amerika was sprake van een groei van de vraag met 11,4 procent. Alleen in Afrika was er een afname en wel met 2 procent.

De capaciteit van vrachtvliegtuigen nam met 6,2 procent toe. Gemiddeld werd bijna 45 procent van de vrachtruimte daadwerkelijk gebruikt.