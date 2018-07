Brussel belast Appel voor 13 mlj. en VolksWagen wordt belast met dieselschandaal dat was politiek pur sang en de USA trok aan het langste eind.



Wij in EU komen nog niet eens in een compremie over wat dan ook vergader cultuur zonder echte besluiten.

De USA heeft een democratisch gekozen narcist aan het roer die ziende blind is! En wel knoppen door hakt die goed zijn voor USA zodat USA first is.