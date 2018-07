Chevron verkoopt bezittingen in Noordzee

Gepubliceerd op | Views: 65

SAN RAMON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron gaat het grootste deel van zijn bezittingen in de Noordzee verkopen. Het gaat om minstens zes olie- en gasvelden in het Britse deel van de Noordzee.

Chevron is een proces begonnen voor de verkoop van velden met namen als Alba, Alder, Elgin/Franklin, Jade en Erskine. De Amerikaanse branchegenoot ConocoPhillips maakte eerder al bekend een deel van zijn bezittingen in de Noordzee van de hand te doen in een deal met het Britse BP.

Veel olievelden in de Noordzee zijn verouderd en de kosten voor winning zijn relatief hoog. Amerikaanse bedrijven richten zich meer op schalieproductie in eigen land. Tegelijkertijd verhogen bedrijven als BP en Shell recent hun investeringen in de Noordzee omdat winning in het gebied door de hogere olieprijzen weer rendabel is geworden.