Wall Street viert Onafhankelijkheidsdag

Het bewijs is er van manipulatie door Commerzbank!!!



De futures kleurden rood en groen van de Dow etc. in Amerika, terwijl de beurs gesloten is en de Yanks iets te vieren hebben!!.

Geloof je nu werkelijk dat ze orders inleggen deze morgen overzee, nu je niet weet wat er vandaag en morgen gebeurt?

De rode en groene balkjes oplichten wordt gewoon gestuurd.

Hoe dichter we naar de normale openingstijd in de VS gingen, hoe hoger de groene percentages werden! Pure manipulatie!



