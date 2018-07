Haarlam dat gevoel heb ik ook. Lucratieve orders scoren in Nederland lukt ze blijkbaar minder en ach die Engels tak is geweldig. Dat dachten ze ook bij Imtech met hun Duitse tak.



Zou liever een bericht zien waarin wordt vermeld: Engelse tak voor een leuk prijsje verkocht en nu gaan we dichterbij echt goed presteren!



Voor zover bij mij bekend is er eigenlijk weinig synergie tussen die BAM-takken. So why not?



Groet, Jonas