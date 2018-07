BAM bouwt Brits schoolgebouw

Gepubliceerd op | Views: 543

AYLESBURY (AFN) - Bouwbedrijf BAM is aangewezen voor de bouw van een schoolgebouw in het Engelse Aylesbury. Met de klus voor het Britse dochterbedrijf van BAM is 24 miljoen pond gemoeid.

De school moet ruimte bieden aan ruim duizend leerlingen van de St Michael’s Catholic School’s Aylesbury Campus. Het nieuwe onderkomen moet in de zomer van 2019 gereed zijn.