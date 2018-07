Nieuwe cao voor medewerkers Aegon

Gepubliceerd op | Views: 632 | Onderwerpen: , CAO

UTRECHT (ANP) - Aegon heeft met vakbonden FNV, De Unie en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin zijn specifiek afspraken gemaakt over een gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Volgens FNV is het de eerste keer dat zij afspraken hebben gemaakt daarover. ,,We kennen in Nederland ook geen andere cao's met dergelijke afspraken'', zegt bondsbestuurder Fred Polhout.

Aegon gaat voor februari volgend jaar onderzoek doen naar de beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake is van ongelijkheid in het beloningsbeleid onderneemt de verzekeraar actie in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden.

De medewerkers van Aegon krijgen verder in twee stappen 4,5 procent meer loon. Op 1 september krijgen ze er 2 procent bij, op 1 juli 2019 nog eens 2,5 procent. Aan een zogeheten generatiepact wordt nog gewerkt. De cao heeft een looptijd van twee jaar en geldt voor circa 3500 medewerkers.

Aegon stond omstreeks 14.00 uur 0,2 procent hoger in de AEX op 5,13 euro.