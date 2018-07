Vergelijkingen maken met imtech is volkomen misplaatst.

Dat was firma list en bedrog.

Bij BAM en Volker Wessels zijn mannetjesputters een mega project aan het bouwen wat uniek is in de wereld.

Aan de zijlijn roepen dat het allemaal beter kan en allemaal voorzien kon worden is ronduit dom.

De beste stuurlui staan aan wal.