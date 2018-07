OCI heeft dochter bijna volledig in handen

Gepubliceerd op | Views: 138

AMSTERDAM (AFN) - OCI heeft zijn Amerikaanse dochterbedrijf OCI Partners (OCIP) bijna volledig in handen. Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf koopt ruim 9,2 miljoen stukken bij en verkrijgt daarmee een belang van 98,93 procent in OCIP.

Nu het belang de 90 procent overstijgt kan OCI een uitkoopprocedure starten voor de overgebleven stukken. OCI maakt van die mogelijkheid gebruik en biedt de houders 11,50 dollar per aandeel. Daarna wordt OCIP op 16 juli van de beurs in New York gehaald.