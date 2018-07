BAM: vertraging is extra kostenpost zeesluis

Gepubliceerd op | Views: 1.280

AMSTERDAM (AFN) - De extra kosten die BAM en VolkerWessels moeten maken voor de realisatie van de zeesluis in IJmuiden zijn puur te wijten aan de vertraging van het project. Volgens een BAM-woordvoerder ,,knaagt" het project en is er alom teleurstelling. Van wat BAM nu weet zullen de kosten volgens hem niet nog verder oplopen.

Rijkswaterstaat meldde dat de bouw van de zeesluis, de grootste ter wereld, 27 maanden langer gaat duren. Voor BAM geldt daardoor een extra kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro en VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af op de bouw van de nieuwe zeesluis. De extra kosten voor het project lopen door de aanvullende uitgaven op tot circa 200 miljoen euro.

Volgens BAM waren de extra kosten van 30 miljoen euro niet eerder bekend. Het was wachten op het rapport van Rijkswaterstaat, aldus de zegsman. Daarin staat volgens hem vermeld dat de bouwmethode die wordt gebruikt ,,realistisch" is, maar dat er dus meer tijd nodig is.

Vragen over betrouwbaarheid

Bij BAM zijn ze er van doordrongen dat de extra afschrijving weer vragen oproept over de betrouwbaarheid. Vooral het gegeven dat het project werd aangenomen nadat BAM betere discipline beloofde bij het inschrijven op opdrachten, sprak eerder al in het nadeel van het bedrijf.

Vragen over de positie van topman Rob van Wingerden zijn volgens een woordvoerder op dit moment niet aan de orde. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 23 augustus wordt nader ingegaan op financiële gevolgen van de vertraging, onder meer voor de kaspositie van BAM.