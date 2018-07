Gepubliceerd op | Views: 2.566

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag lager te openen. Ook de andere Europese beurzen beginnen in het rood. Op het Damrak staan de bouwers BAM en VolkerWessels in de schijnwerpers na nieuwe miljoenenafschrijvingen op de bouw van de zeesluis in IJmuiden. Beleggers moeten het verder stellen zonder richting van Wall Street, waar de beurzen vanwege Onafhankelijkheidsdag gesloten blijven.

BAM meldde een kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro en VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af op de bouw van de nieuwe zeesluis. Rijkswaterstaat meldde dat de bouw van de zeesluis, de grootste ter wereld, 27 maanden langer gaat duren. De beide bouwers schreven eerder al meer dan 100 miljoen euro af op het project.

Altice is niet van plan zijn Franse telecomonderdeel SFR van de hand te doen, zei topman Alain Weill van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern tegen de Franse zakenkrant Les Echos. Volgens Weill zal er op een gegeven moment een consolidatieslag plaatsvinden. Op dat moment zal het Franse Altice-onderdeel er beter en sterker uitkomen.

HeadFirst Source Group

Arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group kondigde aan zijn branchegenoot Myler over te nemen.

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 550,06 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 765,96 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,9 procent aan.

Verlies in New York

De beurzen in New York gingen met verlies de verkorte handelsdag uit. De Dow-Jonesindex eindigde na een rustige sessie 0,5 procent lager op 24.174,82 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en schermenbeurs Nasdaq zakte 0,9 procent.

De euro was 1,1669 dollar waard, tegen 1,1653 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 74,45 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 78,01 dollar per vat.