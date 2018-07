quote: AzijnseikerT schreef op 4 jul 2018 om 11:43:

Ach met al het goede nieuws en totaal geen risico's aan de horizon. Ja, ik begrijp ook maar niet waarom de beurs maar niet wil stijgen.

We lopen er altijd als runderen achteraan Vooral als er een of ander land ver van hier weer eens het kopje laat hangen.... De Jappen die hebben gevochten als echte krijgers op het wk maar moesten toch het onderspit delven Ze zijn nu moe gestreden en rusten even uit want geheel Japan treurt nog steeds van die nederlaag dat ze er niet langer bij horen.... De Engelsen die zijn ondanks hun aanstaande Brexit niet eruit en gaan vrolijk verder.... Duitsland is allang naar huis en die buigen zich nu over het waanzinnig asielbeleid van Frau M. die op het laatst de dans is ontsprongen.... Al met al een en al treurnis in die verliezende landen Om nog maar te zwijgen over de handeloorlog die al invloed op de bange belegger heeft gemaakt maar daar hoor je nog maar weinig van Dus doek die gehele euronext maar op want die brengt meer mensen tot wanhoop dan als het waard is geworden!!