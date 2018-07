Japanse beurs opnieuw omlaag

Gepubliceerd op | Views: 498 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan ging woensdag opnieuw omlaag. Een duurdere Japanse yen drukte daarbij op de exportbedrijven. Ook de technologiewaarden werden van de hand gedaan na de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten deden eveneens een stap terug door de aanhoudende handelszorgen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 0,3 procent op 21.717,04 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij. De Japanse chipbedrijven waren de sterkste dalers. Beleggers reageerden op de uitspraak van een Chinese rechtbank dat het Amerikaanse Micron voorlopig geen chips mag verkopen in China. Tokyo Electron zakte 4,4 procent en Advantest verloor 4,3 procent.

Fast Retailing, een zwaargewicht in de index, daalde 2,2 procent. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de binnenlandse verkopen in juni afnemen. Panasonic leverde 1,9 procent in na het forse koersverlies van Tesla. Panasonic levert accu's aan de Amerikaanse maker van elektrische auto's.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent in de min en de beurs in Shanghai leverde 0,7 procent in. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent.