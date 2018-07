'Rotterdam krijgt mogelijk nieuw chemiecomplex'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Het Britse chemieconcern Ineos gaat mogelijk in Rotterdam een nieuw chemiecomplex bouwen. Het gaat om een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een nieuwe kraker. Die moet ethaan afkomstig van schaliegasbronnen uit de VS omzetten in ethyleen dat verder wordt gebruikt voor plastics. Het gaat om een investering van 2,7 miljard euro, schrijft het Financieele Dagblad.

Momenteel wordt nog bestudeerd welke locatie de meest interessante is: Antwerpen, waar Ineos verschillende grote sites heeft, of Rotterdam, waar het nog niet aanwezig is. De bouw zou vier tot vijf jaar in beslag nemen en gedurende de bouw duizenden banen scheppen. Het complex zelf zou 400 tot 500 vaste jobs opleveren.

De PDH-fabriek, een investering van iets meer dan 1 miljard, zet propaan om in propyleen. Dat wordt dan verder verwerkt tot polypropyleen voor onder meer plastics voor de auto-industrie. De kraker - die meer dan anderhalf miljard gaat kosten - is de eerste kraker die in West-Europa wordt gebouwd sinds 20 jaar.