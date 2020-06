Holland Colours verbetert resultaten maar keert geen dividend uit

Gepubliceerd op | Views: 385 | Onderwerpen: dividend

APELDOORN (AFN) - Maker van kleurconcentraten Holland Colours heeft zijn opbrengsten vorig jaar met meer dan een tiende opgevoerd. Ook de winst kwam hoger uit. De beursgenoteerde onderneming profiteerde van prijsstijgingen in Europa en Amerika en volumegroei in Azië. Ook heeft het bedrijf bekend gemaakt geen dividend te willen uitkeren vanwege de coronacrisis.

De totale omzet in het boekjaar dat liep tot eind maart 2020 steeg tot 101,5 miljoen euro, van 90,9 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij profiteerde Holland Colours ook van gunstige wisselkoerseffecten. Het brutoresultaat verbeterde tot 10,8 miljoen euro, van 8,8 miljoen euro. Onder de streep resteerde een bedrag van 7,9 miljoen euro, waar een jaar terug nog 6,1 miljoen euro winst werd geboekt. Vanwege de grote onzekerheid over de coronacrisis en de verwachte economische neergang wil de onderneming de winst volledig aan de reserves toevoegen en geen dividend uitkeren.

Holland Collours kom niet met concrete toekomstverwachtingen. Wel geeft de onderneming aan dat het de vraag is of de financiële doelstellingen gehaald kunnen worden. Op het moment van afronding van het jaarverslag was de impact van de coronacrisis evenwel nog niet op een niveau dat meer maatregelen noodzakelijk maakt. Het bedrijf voorziet geen liquiditeitsproblemen, maar houdt wel rekening met alle mogelijke scenario's. In april stelde Holland Colours in een verklaring komende periode mindere prestaties te verwachten bij zijn bouw- en constructiedivisie. Ook bij Coatings werd een daling verwacht.