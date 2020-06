Volledig gebruik overtoewijzingsoptie bij beursgang JDE Peet's

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Bij de recente beursgang van koffieconcern JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, is volledig gebruikgemaakt van de zogeheten overtoewijzingsoptie. Daardoor zijn ruim 10,7 miljoen aandelen extra in de handel gezet dan eerder gemeld. Daardoor kwam de totale opbrengst van de gang naar de beurs in Amsterdam uit op bijna 2,6 miljard euro.

De aandelen werden verkocht voor een introductieprijs van 31,50 euro per stuk. Aandelen die via een overtoewijzingsoptie worden aangeboden, worden alleen gebruikt als er meer vraag is dan er aandelen beschikbaar zijn. Dat dit laatste het geval was, was eigenlijk al duidelijk. JDE Peet's haalde zijn beursgang zelfs enkele dagen naar voren omdat er zoveel interesse zou zijn bij beleggers.

Het is voor Douwe Egberts overigens niet het eerste avontuur op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door investeerder JAB. JDE Peet's ontstond toen JAB zijn koffie-activiteiten in één bedrijf onderbracht.