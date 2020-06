Europese beurzen sluiten licht in de min

Gepubliceerd op | Views: 388 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers namen hun winst na de sterke rally van de aandelenbeurzen in de afgelopen periode. Ook verwerkte de markt een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij werden extra steunmaatregelen aangekondigd. De centrale bank gaat voor honderden miljarden euro extra obligaties opkopen om de economische impact van de virusuitbraak te verzachten.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent lager op 559,13 punten. De MidKap won wel, met 0,5 procent tot 772,96 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

Banken ABN AMRO en ING hoorden tot de grootste winnaars bij de hoofdfondsen met winsten tot 1,6 procent. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 4,3 procent. Dit aandeel is de laatste tijd erg beweeglijk, door de nieuwsstroom rond winkelsluitingen en geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen waardoor veel winkels weer open kunnen.

Renewi

Verder werd Renewi bijna 5 procent minder waard op de lokale markt na publicatie van de jaarcijfers. De onderneming verwerkte als gevolg van de coronacrisis minder afval en gaat verder snijden in de kosten.

Elders in Europa trok Bayer de aandacht, met een koersverlies van 4 procent. Het chemieconcern kreeg in de Verenigde Staten te maken met een nieuwe tegenslag bij zijn onkruidverdelgers. Een rechter heeft besloten het bestrijdingsmiddel dicamba van de Amerikaanse markt te verbannen. Dicamba is omstreden omdat het zich makkelijk via de lucht verspreidt en de in de buurt liggende gewassen kan doden.

BMW

In Frankfurt stonden ook automakers BMW (plus 0,2 procent), Volkswagen (plus 0,1 procent) en Daimler (min 2,5 procent) in de schijnwerpers. De Duitse regering schroefde in het nieuwe steunpakket de subsidies voor elektrische auto's op, maar zag af van een aankoopsubsidie voor diesel- en benzinevoertuigen.

Adidas klom bijna 2 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verklaarde dat de verkopen in China weer een groei laten zien. En in Parijs won Rémy Cointreau ruim 11 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Franse drankenproducent voorziet daarnaast een sterk herstel in de tweede jaarhelft.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 36,81 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 39,55 dollar.