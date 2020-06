Hoofdindex Amsterdam licht hoger na ECB-besluit

Gepubliceerd op | Views: 1.288

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond donderdagmiddag licht in de plus. Andere Europese aandelenbeurzen toonden een gemengd beeld. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij werden extra steunmaatregelen aangekondigd. De centrale bank gaat voor honderden miljarden euro extra obligaties opkopen om de economische impact van de virusuitbraak te verzachten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde omstreeks 16.00 uur een fractie hoger op 561,46 punten. Eerder op de dag stond de graadmeter nog op verlies. De MidKap steeg 0,2 procent tot 770,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,8 procent. Parijs kreeg er 0,2 procent bij.

In de AEX stond Galapagos bij de stijgers met een winst van 1,4 procent. Resultaten van twee onderzoeken naar de werking van het geneesmiddel filgotinib van het biotechnologiebedrijf wijzen op aanhoudende werkzaamheid tegen reumatoïde artritis. Het onderzoek laat ook zien dat het middel veilig is. Grootste winnaar bij de hoofdfondsen was Philips, die er 1,9 procent aan beurswaarde bijkreeg. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 3,1 procent.

Renewi

Verder won Renewi 0,2 procent op de lokale markt na publicatie van de jaarcijfers. De onderneming verwerkte als gevolg van de coronacrisis minder afval en gaat verder snijden in de kosten.

Elders in Europa trok Bayer de aandacht, met een koersverlies van ruim 2 procent. Het chemieconcern kreeg in de Verenigde Staten te maken met een nieuwe tegenslag bij zijn onkruidverdelgers. Een rechter heeft besloten het bestrijdingsmiddel dicamba van de Amerikaanse markt te verbannen. Dicamba is omstreden omdat het zich makkelijk via de lucht verspreidt en de in de buurt liggende gewassen kan doden.

BMW

In Frankfurt verloren de automakers BMW, Volkswagen en Daimler en Volkswagen tot 2,5 procent. De Duitse regering schroefde in het nieuwe steunpakket de subsidies voor elektrische auto's op, maar zag af van een aankoopsubsidie voor diesel- en benzinevoertuigen.

Adidas klom bijna 2 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verklaarde dat de verkopen in China weer een groei laten zien. En in Parijs won Rémy Cointreau ruim 10 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Franse drankenproducent voorziet daarnaast een sterk herstel in de tweede jaarhelft.

De euro was 1,1264 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 36,61 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 39,35 dollar.