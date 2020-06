'Voorlopig geen ontslagen bij cabinepersoneel easyJet Nederland'

Gepubliceerd op | Views: 391 | Onderwerpen: luchtvaart, Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Bij easyJet in Nederland verdwijnen voorlopig geen banen. Cabinevakbond VNC meldt daarover overeenstemming te hebben bereikt met de Britse prijsvechter. De regeling geldt zolang easyJet in Nederland gebruikt maakt van regelingen voor looncompensatie.

Als geste richting easyJet is de eerder afgesproken loonsverhoging uitgesteld tot 1 oktober. Verder worden ook pensioenverhogingen tot die tijd uitgesteld. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat verder in op 1 juli dit jaar. Ook andere regelingen worden uitgesteld.

EasyJet heeft aan de VNC laten weten dat de maatschappij van plan is steunmaatregelen in Nederland aan te vragen. Als na 1 oktober dit jaar onverhoopt sprake blijkt van banenreducties, zal in overleg met de vakbond worden gekeken naar een vrijwillige vertrekregeling. Het akkoord is nog wel afhankelijk van de instemming van de leden.

De Britse prijsvechter kondigde eerder aan tot 30 procent van de banen te schrappen. EasyJet heeft in totaal zo'n 15.000 werknemers. Daarvan werken er zo'n 2500 op kantoor. In Nederland heeft easyJet driehonderd personeelsleden.