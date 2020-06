'Wall Street opent lager ondanks nieuwe steun ECB'

Gepubliceerd op | Views: 781

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een lagere opening. De Europese Centrale Bank (ECB) kwam met een nieuwe ronde van stimuleringen. Verder bleef de aandacht van beleggers uitgaan naar het gekibbel tussen de Verenigde Staten en China en de demonstraties tegen politiegeweld en racisme in verschillende Amerikaanse steden.

De ECB breidt zijn opkoopprogramma, dat de economische gevolgen van de pandemie moet verzachten, uit met 600 miljard euro waardoor er nu maximaal voor 1350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Ook zal het programma een halfjaar langer duren.

Bedrijven in de luchtvaartsector weten de aandacht op zich gericht nu Peking weer buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toe zal staan te landen in China. Dat was eerder niet mogelijk vanwege de Chinese zorgen over het coronavirus. Het Aziatische land bond in nadat president Donald Trump dreigde Chinese maatschappijen niet meer te verwelkomen in de VS.

Protesten

Ondertussen zetten de protesten, die al meer dan een week duren na de dood van een zwarte man als gevolg van politiegeweld, door. In New York zijn negentig mensen opgepakt, omdat ze ondanks de avondklok de straat op gingen. Ook in andere steden zoals Washington DC, Seattle, St. Charles, Philadelphia en San Francisco is geprotesteerd.

Bij bedrijven staat juweliersketen Tiffany in de schijnwerpers. De overname van het bedrijf door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) hangt aan een zijden draadje. Verder kan biotechnoloog Gilead op positieve uitslagen rekenen na positieve resultaten van twee onderzoeken naar zijn reumamiddel, die in samenwerking met branchegenoot Galapagos wordt ontwikkeld.

Amazon

Webwinkelreus Amazon kreeg een rechtszaak voor de kiezen van drie van zijn magazijnmedewerkers. Zij vechten hun werkgever aan voor slechte werkomstandigheden, waardoor ze een hoger risico liepen op het coronavirus.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 2,1 procent in de plus op 26.269,89 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,4 procent hoger gezet, op 3122,87 punten, techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 9682,91 punten.