ING benoemt nieuwe topman voor Turkse activiteiten

ISTANBUL (AFN) - ING heeft Alper Gökgöz benoemd tot de topman voor de Turkse activiteiten van de bank, zo komt naar voren uit een openbaarmaking. Gökgöz was voor die aanstelling verantwoordelijk voor de retailbankactiviteiten van ING in Turkije.

Gökgöz kwam in 2012 in dienst van ING, toen hij initiatieven voor digitalisering van de bank ging leiden. Eerder was hij werkzaam voor adviesbureau McKinsey & Company.

Gökgöz neemt de functie over van Pinar Abay. Zij werd in december vorig jaar benoemd tot bestuurslid van ING, om leiding te geven aan de zogeheten Market Leaders. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de Nederlandse en Belgische activiteiten van de bank.