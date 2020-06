'Duitse economie moet eind 2022 zijn hersteld'

Gepubliceerd op | Views: 564 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (ANP) - De Duitse economie moet in de tweede helft van 2022 hersteld zijn van de coronacrisis. "Er is licht aan het einde van de tunnel", heeft de Duitse minister van Economie Altmaier gezegd. Hij verwacht dat de Duitse economie in de tweede helft van dit jaar weer gaat groeien.