'Nieuwe resultaten Galapagos bevestigen beeld'

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe resultaten over filgotinib die biotechnoloog Galapagos samen met samenwerkingspartner Gilead publiceerde bevestigen het eerdere beeld. Dat constateren analisten van KBC Securities in een rapport.

Resultaten van twee onderzoeken naar de werking van het geneesmiddel wijzen op aanhoudende werkzaamheid tegen reumatoïde artritis. Het onderzoek laat ook zien dat het middel veilig is in gebruik, maakt het biofarmaceutische bedrijf bekend samen met samenwerkingspartner Gilead.

Filgotinib is een geneesmiddel in onderzoek, dat nog niet voor gebruik is goedgekeurd door medische toezichthouders. Onderzoeken naar de effectiviteit en veiligheid zijn belangrijk voor de goedkeuring door onder andere de Amerikaanse toezichthouder FDA om filgotinib op de markt te mogen zetten. KBC schat in dat de deadline daarvan in de loop van augustus zal zijn.

De marktvorsers hanteren een hold-advies op Galapagos. Het aandeel Galapagos stond donderdag omstreeks 10.20 uur 1,4 procent hoer op 180,30 euro.