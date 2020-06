Krimp Duitse bouwsector minder zwaar

Gepubliceerd op | Views: 463 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur, Duitsland

LONDEN (AFN) - De krimp in de Duitse bouwsector was in mei minder sterk dan een maand eerder. Daarop wijst een graadmeter van marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex voor de bouw, die de economische activiteit in de sector meet, kwam voor de afgelopen maand uit op 40,1. Een stand onder de 50 wijst op krimp, daar boven op groei. In april was de krimp met een stand van 31,9 veel sterker.