'Goed Belgisch en Spaans nieuws voor Basic-Fit'

AMSTERDAM (AFN) - Sportscholen in België en Spanje mogen vanaf 8 juni weer onder voorwaarden open. Dat is goed nieuws voor Basic-Fit, zo constateren analisten van ING.

Ze wijzen er daarbij op dat in Frankrijk de sportscholen al vanaf 2 juni weer open zijn. Volgens de kenners zijn er in Nederland discussies met het Outbreak Management Team (OMT) waarbij gekeken wordt of de voorlopige opening die nu op de rol staat voor sportscholen, op 1 juli, naar voren gehaald kan worden. ING mikt daarbij op 15 juni.

De analisten hanteren een koopadvies op het aandeel Basic-Fit, dat woensdag omstreeks 09.40 uur 4 procent lager stond op 23,90 euro.