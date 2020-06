Overname Van Wijnen aanvulling op HAL-portfolio

Gepubliceerd op | Views: 760

AMSTERDAM (AFN) - De door investeerder HAL overgenomen bouwer Van Wijnen vormt een aanvulling op de portfolio van HAL. Dat schrijven kenners van KBC Securities die wel benadrukken dat de deal nog afhankelijk is van bepaalde voorwaarden.

KBC wijst onder meer naar de aanwezigheid van HAL in de laminaatsector via Formica en in de sector voor compositiepanelen via Trespa & Arpa. Ook heeft HAL een belang in Timber en Building Supplies en bezit het een vastgoedportefeuille.

Van Wijnen bouwt onder meer woningen en bedrijfspanden. Verder is de bouwer actief als projectontwikkelaar en voert het renovatieprojecten uit.

Ondanks de investering door HAL is de waardering voor het aandeel volgens KBC te laag. De Belgische bank handhaafde daarom zijn koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 145 euro. Het aandeel HAL noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur 0,2 procent lager op 127 euro.