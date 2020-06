AEX opent met klein verlies

Economen zijn van mening dat het rapport over werkloosheidsaanvragen van vorige week mogelijk een keerpunt voor de werkloosheid in de Verenigde Staten heeft betekend.



"De gegevens over werkloosheidsaanvragen van [vorige] week bevatten meer goed nieuws dan slecht. Het aantal doorlopende claims voor de week die eindigde op 16 mei daalde met 3,9 miljoen tot 21,052 miljoen, wat leidde tot een daling van het verzekerde werkloosheidspercentage tot 14,5%, tegen 17,1% eerder, ”schetste Barclays in een brief aan klanten op 29 mei. dat het aanwervingspercentage is versneld en in grote lijnen overeenkomt met onze vooruitzichten voor een piek op korte termijn in de werkloosheid in mei, gevolgd door dalingen daarna. ”