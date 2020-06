'Beurshandel in teken ECB-besluit'

Gepubliceerd op | Views: 3.932

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag waarschijnlijk iets lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te openen na de stevige koerswinst een dag eerder. Alle ogen zijn gericht op de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag. Algemeen wordt verwacht dat ECB-president Christine Lagarde meer stimuleringsmaatregelen zal aankondigen om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten.

Economen houden er rekening mee dat de ECB honderden miljarden euro's extra in de economie wil gaan pompen via een uitbreiding van het opkoopprogramma voor obligaties. De rentetarieven worden volgens kenners niet gewijzigd. Bij het vorige rentebesluit eind april liet de centrale bank al weten klaar te staan om het programma ter waarde van 750 miljard euro uit te breiden of te verlengen.

De Duitse regeringscoalitie is woensdagavond een pakket maatregelen overeengekomen ter waarde van 130 miljard euro om de economie te stimuleren. Tot het einde van het jaar gaat onder meer de btw omlaag. Ook komt er geld voor families en krijgen bedrijven belastingverlichting. Verder komt de regering met hogere subsidies voor de aankoop van elektrische auto's.

Galapagos

Ook gaat de aandacht uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. Woensdag bleek uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in mei met bijna 2,8 miljoen is afgenomen. Dat was minder slecht dan verwacht. Vrijdag wordt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid vrijgegeven.

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers. Resultaten van twee onderzoeken naar de werking van het geneesmiddel filgotinib van het biotechnologiebedrijf wijzen op aanhoudende werkzaamheid tegen reumatoïde artritis. Het onderzoek laat ook zien dat het middel veilig is in gebruik.

Koersen

De Europese beurzen sloten woensdag fors hoger. De AEX-index dikte 2,8 procent aan tot 561,30 punten en de MidKap kreeg er 3,2 procent bij tot 769,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,9 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent in de plus op 26.269,89 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent.

De euro was 1,1218 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 36,53 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 39,24 dollar.