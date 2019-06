Gepubliceerd op | Views: 386 | Onderwerpen: Afrika

AMSTERDAM (AFN) - Betaalbedrijf Adyen breidt uit naar Afrika. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf maakte bekend in samenwerking met Cellulant in eerste instantie betaaldiensten te introduceren in Nigeria, Kenia, Tanzania, Ghana en Oeganda.

De samenwerking met Cellulant, dat volgens Adyen circa 12 procent van de digitale betalingen in Afrika verwerkt, verschaft het betaalbedrijf zich toegang tot veertig exploitanten van mobiele betaaldienstverleners. Die zijn goed voor 600 lokale en internationale handelaren en meer dan 120 banken op het continent.

Al met al geeft de samenwerking Adyen in potentie toegang tot een adresseerbare consumentenbasis van meer dan 220 miljoen mensen die gebruik maken van creditcards, mobiele betaaldiensten of andere bankbetalingsopties. Financiële details over de samenwerking gaf Adyen niet.